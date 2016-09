Industrie drosselt Produktion deutlich

Sie stellte im Juli 1,1 Prozent weniger her als im Vormonat, wie die Statistikbehörde Eurostat am Mittwoch mitteilte. Ökonomen waren lediglich von minus 0,9 Prozent ausgegangen. Im Juni hatte es noch einen Anstieg um 0,8 Prozent gegeben.

Der Ausstoß wurde diesmal in fast allen Industriesektoren verringert - besonders stark bei den Herstellern von Investitionsgütern wie Maschinen und den Energieversorgern.

In der Slowakei wurde die Produktion mit 15,9 Prozent sehr stark heruntergefahren, in den Niederlanden um 5,8 Prozent. Deutschland meldete einen Rückgang von 1,9 Prozent. In Estland gab es dagegen ein Plus von 4,5 Prozent, in Irland von 3,7 Prozent.