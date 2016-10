Prix Femina geht an Marcus Malte

Der französische Buchpreis Femina geht dieses Jahr an Marcus Malte für sein Buch "Le garçon", wie am Dienstagmorgen die Jury mitteilte. Das Besondere an der Jury des Femina-Buchpreises ist, dass diese sich nur aus Frauen zusammensetzt. Marcus Malte erhielt sieben Stimmen, Nathacha Appanah (für "Tropique de la violence" (Gallimard)). Der Femina-Preis für nicht-freanzösische Romane geht an Rabih Alameddine für "Les vies de papier" (Les Escales) und der fürr den besten Essay wurde Ghislaine Dunant für "Charlotte Delbo, La vie retrouvée" (Grasset) zuerkannt. Der Prix Femina wird seit 1904 verliehen.

Auf den Prix Femina folgen unter anderem in den beiden kommenden Wochen die renommierten Auszeichnungen des Prix Médicis (am 2. November), des Prix Goncourt und des Prix Renaudot (beide werden am 3. November verliehen) und des Prix Décembre (am 7. November).