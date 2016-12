UN-Vollversammlung fordert sofortige Waffenruhe in Syrien

Die UN-Vollversammlung hat in einer mit breiter Mehrheit verabschiedeten Resolution eine sofortige Waffenruhe in Syrien gefordert. Für den von Kanada eingebrachten Resolutionsentwurf, der auch lebensnotwendige Hilfslieferungen fordert, stimmten am Freitag in New York 122 Nationen. Dagegen votierten 13 Nationen, 36 Länder enthielten sich.

Anfang Dezember hatten mehr als 200 Menschenrechts- und Hilfsorganisationen die UN-Vollversammlung in einem gemeinsamen Appell aufgefordert, sich in den Syrien-Konflikt einzuschalten. In einer Erklärung warfen sie der Versammlung der 193 Mitgliedstaaten vor, in ihrer Verantwortung für die Menschen in Syrien "versagt" zu haben.

Der UNO-Sicherheitsrat konnte sich bislang nicht dazu durchringen, mittels Resolution ein Ende des Konflikts zu fordern. Solche Versuche wurden immer wieder von Russland, das auf der Seite des syrischen Diktators Baschar Al-Assad selbst Kriegspartei in Syrien ist, und China blockiert. Nach einer Resolution aus dem Jahr 1950 kann das Plenum selbst tätig werden und Maßnahmen vorschlagen, sofern der Rat seine Pflicht nicht erfüllt, Frieden und Sicherheit in der Welt aufrecht zu erhalten.