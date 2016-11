Als Wahlbeobachter in den USA

Eine der vielen Aufgaben der OSZE (Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa) ist es, Wahlbeobachter in Länder zu senden. Diese können sich dann eine unparteiische Meinung über die Fairness der betreffenden Wahl zu bilden.

Meist entsendet die OSZE Wahlbeobachter in Länder, die noch weniger Erfahrung mit demokratischen Verfahrensweisen gemacht haben. Aber auch langjährige Demokratien können durch die Präsenz von internationalen Wahlbeobachtern zeigen, dass sie viel Wert auf Transparenz legen. Im Gegensatz zu Wahlen in jüngeren Demokratien, die die OSZE manchmal mit organisiert, haben die Wahl-Beobachter in den Industriestaaten meist nur ein Beobachtungs-Befungnis.

Ein Luxemburger der nun im Rahmen der aktuellen Wahl in den USA eine Rolle als OSZE-Wahlbeobachter einnimmt, ist der Politiker Eugène Berger. Er ist Beobachter in Florida, wie er am Dienstag über Twitter mitteilte: