"Star Wars"-Fanclubs im Kino

Mit "Rogue One – A Star Wars Story" bringt Disney den ersten von insgesamt drei geplanten Ablegern der Science-Fiction-Reihe ins Kino. Die ersten Filmvorführungen von Rogue One lockten dieser Tage viele Fans in die Kinos. Eine besondere Überraschung gab es am Freitagabend im Utopolis Kirchberg.

Nächster Auftritt

Nächster Auftritt des LSWCC und 501st Luxembourg Outpost ist am Sonntag, den 18.12 im Utopolis Belval von 15.30 – 16.00 Uhr und 18.45 – 19.00 Uhr.

Vor den beiden abendlichen Filmvorführungen konnten die Kinobesucher die „echten“ Star-Wars Figuren live kennenlernen und sogar ein Foto mit ihren Helden machen. Hinter den Kostümen versteckten sich eingefleischte Fans, die sich in ihrer Freizeit den galaktischen Welten widmen. An der Veranstaltung beteiligt waren der "Luxembourg Star Wars Collector Club" (LSWCC) und der "501st Luxembourg Outpost", ein Ableger des internationalen "501st Legion", sowie Gäste verschiedener Fanclubs aus Frankreich, Deutschland und Belgien. Der "501st Luxembourg Outpost" zählt derzeit sechs Mitglieder, deren Kostüme den Vorgaben des internationalen Fanclubs entsprechen.

Für Manuel Teixeira, den Gründer des luxemburgischen Fanclubs, ist es nicht der erste Auftritt in Kinos. Den Clubmitgliedern ist es wichtig, die Charaktere der einzelnen Figuren und Helden näher zu bringen, und sich schon vor Beginn der Vorführung in die "Star Wars"-Welt zu entführen. Echte Fans unter den Kinobesuchern hatten zudem die Möglichkeit, im Rahmen einer "Star Wars"-Ausstellung das eine oder andere Sammlerstück zu erwerben.