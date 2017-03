Babyboom neun Monate nach der Euro 2016

Am 27. Juni 2016 schreiben die Isländer bei der Europameisterschaft in Frankreich ein Stück Fußballgeschichte. Mit einem knappen, aber verdienten Sieg gegen den großen Favoriten ziehen die Underdogs ins Viertelfinale der EM ein.

Seitdem sind neun Monate vergangen – und offenbar gibt es auf der nur 300.000 Einwohner zählenden Insel wieder viel Grund zur Freude. Wie die Zeitung Viser berichtet, gebe es einen wahrhaftigen Babyboom zu beobachten.

Nie zuvor seien in so kurzer Zeit so viele Geburten zu verzeichnen gewesen. Die Viser-Journalisten machen diese Beobachtung anhand der Zahlen für während der Geburten verabreichtes Schmerzmittel in Form von Epiduralanästhesie, kurz PDA.

Die isländische Fußballnationalmannschaft darf sich demnach auf eine Menge neue Fans freuen. Interessant dürfte auch sein, wie viele der Namen der Fußballer-Helden demnächst in Reykjavik und Umgebung einen neuen Popularitätsschub erfahren.