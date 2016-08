Ohne Führerschein unterwegs

Viele Besucher feierten am Freitagabend auf die Schobermesse bis spät in die Nacht hinein. Darunter auch ein Jugendlicher, der gegen 04.00 Uhr morgens beschloss, sich das Fahrzeug der Eltern auszuleihen, die zurzeit in Urlaub sind.

Der Jugendliche fuhr in der Nacht durch Bartringen und verlor, aus bislang unbekannten Gründen, auf der Kreuzung mit der ‘rue de l‘industrie‘ die Kontrolle über den Wagen. Deswegen prallte er frontal gegen eine Hauswand und beschädigte ein Straßenschild.

Arbeiter der Straßenbauverwaltung wurden auf den Unfall aufmerksam und verständigten die Polizei. Ein paar Anwohner wurden durch den Straßenlärm geweckt und sahen wie der junge Mann versuchte vom Tatort wegzulaufen. Diese Zeugen liefen dem Fahrer nach und konnten ihn wieder zum Unfallort zurückbringen.

Bei der Überprüfung des Mannes stellten die Polizeibeamten fest, dass er noch minderjährig sei. Darüberhinaus hatte er zuviel Alkohol getrunken. Ein Alkoholtest ergab, dass der zulässige Höchstwert deutlich überschritten wurde. Der Führerschein konnte nicht einzogen werden, da der Fahrer noch überhaupt keinen besitzt.

Der Wagen erlott einen Totalschaden und wurde abgeschleppt. Gegen den jungen Mann wurde eine Anzeige erstellt und die Eltern wurden informiert.