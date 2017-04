Dieb setzt Pfefferspay ein

Ein Einbrecher, hat in der route de Thionville in Hesperingen in der Nacht zum Samstag ein geschlossenes Lokal durch die Hintertür betreten. Dort sprühte er dem Wirt, der noch mit den Aufräumarbeiten beschäftigt war, Pfefferspray ins Gesicht, und riss einen Spielautomaten aus der Wand, den er entwendete. Unweit des Tatortes, brach er den Automaten auf. Ein Zeuge, welcher den Vorgang beobachtete, rief die Polizei, woraufhin der Täter flüchtete.

In der Nacht zum Samstag kam es zudem noch zu weiteren Einbrüchen und Diebstählen. So hebelten Einbrecher in der Grand-Rue in Bergem ein Fenster auf und stiegen in ein Haus ein. Auf dem Boulevard Joseph II. in Luxemburg haben Diebe auf einer Baustelle Kupferkabel und eine Bohrmaschine entwendet.

Ebenfalls in der Hauptstadt, in der Avenue Pescatore klauten Diebe eine Tasche aus einem Pkw, ebenso wie eine Handtasche auf einem Auto im Boulevard Prince Henri. In der Rue de la Tour Jacob in Luxemburg schlugen Täter das Fenster eines Pkw ein.