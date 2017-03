98 Autofahrer mussten blasen

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden am Freitag und am Samstag Alkoholkontrollen in der rue du Village in Schoenfels und in der rue d'Ettelbruck in Moesdorf durchgeführt. 98 Autofahrer wurden einem Atemlufttest unterzogen, in zehn Fällen verlief der Test positiv.

Die Polizei stellte neun gebührenpflichtige Verwarnungen und es wurde Anzeige gegen die betroffenen Fahrer erstattet. Ein Führerschein musste eingezogen werden. Das meldete die Polizei am Samstag.