Einbrecher sind in Luxemburg unterwegs

In Esch/Alzette wurde in der letzten Nacht in ein Firmengebäude in der rue Joseph Kieffer eingebrochen. Die Einbrecher stahlen u.a. einen Lkw, wie die Polizei mitteilte. Das Fahrzeug der Marke Renault Mascott ist weiß und hat die Luxemburger Kennzeichen DM7001. Außerdem wurde in der Escher Grand-rue in ein Restaurant eingebrochen.

Auch in Contern waren Verbrecher unterwegs. Hier wurde in der rue de l'Etang in ein Firmengebäude eingebrochen. In Luxemburg-Stadt, in der rue Christophe Plantin, wurde im Laufe der Nacht in ein weiteres Firmengebäude eingebrochen, wie die Polizei meldete. Und in Bascharge, in der rue JF Kennedy, stiegen Unbekannte in eine Eigentumswohnung ein.

Einen versuchten Einbruch meldete die Polizei aus Luxemburg-Stadt. Kurz nach zwei Uhr am Donnerstagmorgen wurden der Polizei-Notrufzentrale drei verdächtige Personen auf einem Tankstellengelände in der rue de Hollerich gemeldet. Eine dieser Personen schlug mehrfach mit einer Metallplatte gegen das Fenster der Tankstelle, schreibt die Polizei. Nach einiger Zeit seien die drei Personen durch die rue de la Fonderie in Richtung rue de Strasbourg geflüchtet. Eine Fahndung wurde eingeleitet und die drei Flüchtigen konnten rasch ermittelt werden. Sie gaben an, unter Drogeneinfluss zu stehen. Als die Polizei sie durchsuchte, wurde bei einer Person eine geringe Menge von Cannabis gefunden. Die Staatsanwaltschaft wurde in Kenntnis gesetzt, Strafanzeige wurde gestellt.