Haftbefehl gegen terrorverdächtigen Belgier

Dem am Vortag festgenommenen Aboubaker D. werde die Beteiligung an den Aktivitäten einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen, teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag mit.

Ein mit einem Messer bewaffneter Mann hatte am Mittwochmorgen in Brüssel zwei Polzisten attackiert. Beide wurden verletzt, allerdings nicht lebensgefährlich.

Der mutmaßliche Täter war unmittelbar nach dem Angriff festgenommen worden. Dem 43 Jahre altem Hicham D. werden nun ein Mordversuch in terroristischem Zusammenhang und Teilnahme an den Aktivitäten einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen. Er hat wie sein Bruder einen belgischen Pass.

In Belgien herrscht erhöhte Wachsamkeit, seit bei islamistischen Anschlägen am Brüsseler Flughafen und in einem U-Bahnhof im EU-Viertel im März 32 Menschen getötet und mehr als 300 weitere verletzt worden waren. Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) bekannte sich zu den Anschlägen.