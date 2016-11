Neun Verletzte auf dem Campus

Kurz nach einer Warnung vor einem bewaffneten Mann auf dem Campus der State University im US-Bundesstaat Ohio sind angeblich neun Menschen mit Verletzungen in Krankenhäuser gebracht worden. Das bestätigte ein Sprecher der Feuerwehr in Columbus dem Sender CNN. Ob es sich bei den Verletzungen um Schussverletzungen handelte, war zunächst nicht bekannt. Augenzeugen berichteten in US-Medien, es seien Schüsse gefallen.

Kurz davor forderte die Universität via Twitter die Studenten auf: "Lauft weg, versteckt Euch, kämpft!". Genauere Angaben gab es zunächst nicht. Es soll sich um zwei Schützen handeln, erklärten die Behörden dann aber. Einer der Männer soll laut Medienberichten inzwischen von den Ordnungskräften erschossen worden sein. Sein Komplize sei aber noch flüchtig. Das Gelände wird nach ihm durchkämmt.

Der gesamte Schulbetrieb ist in der Zwischenzeit eingestellt worden, so die Universitätsleitung. Auf dem Campus studieren rund 66.000 junge Leute.

Fernsehbilder zeigten eine große Zahl von Einsatzfahrzeugen von Polizei und Feuerwehr in der Nähe des Campus.