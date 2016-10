Lunghi lässt nach TV-Ausraster sein Amt ruhen

Mudam-Chef Enrico Lunghi lässt sein Amt vorerst ruhen. "Da Lunghi Staatsbeamter ist, wird gegen ihn ein Disziplinarverfahren eingeleitet", hieß es am Dienstag von Premierminister Xavier Bettel. Enrico Lunghi hat auf eigenen Wunsch unbezahlten Urlaub genommen.

"Ich habe die Bilder (Interview) gesehen. Diese Reaktion ist für einen Staatsbeamten nicht akzeptabel. Er hat Verpflichtungen, dazu gehört auch Benehmen", betonte Bettel.

Bettel steht derzeit in Kontakt mit dem Mudam-Verwaltungsrat. Dort wird schlussendlich auch entschieden, ob Lunghi seinen Job behalten darf.

Hintergrund ist ein Interview in der RTL-Sendung. Dabei ging es um Fragen über die finanzielle Unterstützung von Künstlern in Luxemburg.

Lunghi brach plötzlich das Interview ab, lief aus dem Bild, kam zurück und griff die TV-Journalistin an. Dabei wurde die Frau an der Hand verletzt. Wenige Tage später zeigte sie Lunghi wegen Körperverletzung an. Der Fall liegt jetzt bei der Justiz.

Enrico Lunghi war seit 2009 Chef des "Musée d'art moderne Grand-Duc Jean".