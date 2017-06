Auf Diebestour am Nationalfeiertag

In der Nacht auf den 23. Juni hat die Polizei drei Einbrüche gemeldet. In Contern in der rue Belle-Vue stiegen Unbekannte in ein Einfamilienhaus.

In Bettborn wurde ebenfalls in ein Einfamilienhaus am Kinnewee eingebrochen. In Luxemburg-Stadt in der rue Felix de Blochhausen verschafften sich Unbekannte Zugang zu einer Wohnung.

Ob die Diebe fündig wurden, ist nicht bekannt.