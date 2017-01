Sechs Verschüttete leben

Unter den sechs Überlebenden in dem von einer Schneelawine verschütteten Hotel im Erdbebengebiet in Italien ist ein kleines Mädchen. Das sagte der Vizeminister für Inneres, Filippo Bubbico, im Radio der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt Rai.

Ein Mensch sei bereits aus den Trümmern des Vier-Sterne-Hotels Rigopiano gerettet worden und bekomme ärztliche Hilfe, berichtete der TV-Sender RaiNews24. Bei den anderen Überlebenden soll es sich um drei Männer und zwei Frauen handeln.

Die Einsatzkräfte machten die Menschen am Freitagvormittag auf dem Dachboden des Hotels aus, das am Mittwoch von einer gewaltigen Lawine förmlich weggefegt wurde, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa.

Die Einsatzkräfte hofften, dass die Decken im Hotel nur teilweise eingestürzt seien und sich Gäste in Zwischenräumen in Sicherheit bringen konnten, sagte Rettungshelfer Lorenzo Gagliardi dem TV-Sender Sky TG24. Bergungstrupps hatten bereits die Nacht in dem teilweise unter Schneemassen verschütteten Berghotel in den Abruzzen durchgearbeitet.

Die Zahl der Todesopfer des Lawinenabgangs vom Mittwochabend stieg nach Angaben des Staatsfernsehens auf vier. Bisher seien zwei Leichen geborgen und zwei weitere lokalisiert worden. Die Bergungsmannschaften sehen sich mit mehreren Schwierigkeiten konfrontiert: Die einzige Straße zu dem Hotel ist wegen hohen Schnees nur schwer passierbar, das von den Schneemassen getroffene Gebäude ist einsturzgefährdet und es besteht die Gefahr, mit den Räumarbeiten eine neue Lawine auszulösen. Das Alpenkorps erwäge, noch mehr Helfer mit einem Helikopter einfliegen zu lassen, sagte Rettungshelfer Milan Walter.

Bis Donnerstagabend konnten nur ein Hilfskonvoi mit 25 Fahrzeugen und rund 135 Einsatzkräften zu dem Hotel gelangen. In der Nacht sei versucht worden, die Schneise im Schnee auf der Straße zu dem Hotel zu verbreitern, teilte der Katastrophenschutz mit. Erste Rettungshelfer waren am Donnerstagmorgen auf Skiern zu dem Hotel gelangt.

Zwei Menschen konnten sich aus dem Hotel retten und Notrufe absetzen. Es dauerte jedoch Stunden bis Einsatzkräfte bei dem auf 1200 Meter liegenden Hotel eintrafen. Tagelanger heftiger Schneefall hatte in vielen Städten und Dörfern in Mittelitalien Stromversorgung und Telefonverbindungen unterbrochen. Am Mittwoch wurde die Region zudem von vier starken Erdbeben erschüttert. Ob eines davon die Lawine ausgelöst hatte, war weiter unklar.