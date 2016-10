Europäer essen zu wenig Obst und Gemüse

Laut einer Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation sollte jeder Mensch, der sich gesund ernähren will, täglich mindestens fünf Portionen Obst oder Gemüse essen. Das entspricht etwa 400 Gramm Obst und Gemüse, wobei Kartoffeln und andere stärkehaltige Knollengemüse nicht berücksichtigt werden. Diese Vorgaben werden aber laut Angaben von Eurostat, die sich auf Informationen der Europäischen Gesundheitsbefragung stützen, in keinem EU-Staat erreicht.

Laut der Erhebung essen in Rumänien 65,1 Prozent der Befragten über 15 Jahre nicht täglich Obst und Gemüse, in Bulgarien sind es 58,6 Prozent und in Lettland 48,5 Prozent. Die Belgier hingegen scheinen viel der veganen Kost zu verdrücken. Dort gaben nur 16,1 Prozent der Begfragten an, nicht jeden Tag Obst oder Gemüse zu sich zu nehmen. In Portugal sind es 20,7 Prozent und im Vereinigten Königreich 21,3 Prozent der Befragten, die obst- und gemüsefreie Tage einlegen. In Luxemburg gaben immerhin 36,2 Prozent der Befragten an, sich nicht jeden Tag derart gesund zu ernähren.

Die Vorgaben der Weltgesundheitsorganisation – fünf Portionen am Tag – werden am meisten im Vereinigten Königreich (33,1 Prozent), Dänemark (25,9 Prozent) sowie den Niederlanden (25 Prozent) befolgt. Für Luxemburg liegt dieser Wert bei 15, 1 Prozent und damit einen Prozentpunkt über dem EU-Durchschnitt (14,1 Prozent).

Die Statistiker haben daneben ermittelt, dass die Menge des täglichen Konsums von Obst und Gemüse mit dem Bildungsniveau steigt. Will heißen: Je höher der Bildungsabschluss umso mehr Obst und Gemüse wird verzehrt. Allerdings gibt es je nach Land unterschiedliche Ausprägungen dieser Feststellung. Der deutlichste Unterschied wurde im Vereinigten Königreich festgestellt, wo 24,9 Prozent der Befragten mit niedrigem Bildungsniveau "5 am Tag" zu sich nahmen gegenüber 40,5 Prozent mit hohem Bildungsniveau. In Griechenland hingegen gab es kaum Unterschiede: 7,8 Prozent mit niedrigem Bildungsniveau gegenüber 8,7 Prozent mit hohem Bildungsniveau. In Luxemburg erfüllen 14,5 Prozent der Befragten mit niedrigem Bildungsniveau die "5 pro Tag"-Vorgabe und 17,4 Prozent jener mit hohem Bildungsniveau.

Schließlich wurde festgestellt, dass Frauen täglich deutlich mehr Obst und Gemüse essen als Männer. Egal welches Bildungsniveau sie haben.