Le Pen wird vorgeladen

Am Freitag wurde Marine Le Pen, die französische Präsidentschaftskandidatin des Frond national, von Untersuchungsrichtern vorgeladen. Es geht um die Beschuldigung, regelwidrige Bezahlungen an Mitarbeiter des Front national geleistet zu haben. Diese sollen aus Mitteln des Europaparlaments bezahlt worden sein.

Die französische Zeitungmeldete am Freitagabend, dass Quellen zufolge der Rechtspopulistin nun ein Ermittlungsverfahren bevorstehen könnte.Des Weiteren heißt es, dass Le Pen einen Brief an die Richter adressiert habe, in dem sie schreibt, dass sie der Vorladung nicht vor Ende der Präsidentschaftskampagne nachkommen werde. Diese Information soll lautund der Nachrichtenagentur AFP von ihrem Anwalt Rodolphe Bosselut bestätigt worden sein.