Luxemburg soll grüner werden

Am Dienstag war auf einer Wiese beim Bahnhof in Munsbach viel los. Dort stellten Umweltministerin Carole Dieschbourg und Staatssekretär Camille Gira nämlich den neuen nationalen Naturschutz-Plan vor. Er steht unter dem Motto „E Plang fir eis Liewensqualitéit“. Insgesamt sind Investitionen in Höhe von 95 Millionen Euro bis 2021 vorgesehen.

Ein Prioritäten-Programm soll helfen, die Lebensqualität hierzulande hoch zu halten. Es reicht von der Schaffung von neuen Naturschutzzonen bis hin zur Eindämmung einiger importierter, für die heimische Fauna und Flora schädliche Rassen und Arten bis hin zu einer Reform der Subventionen im Zusammenhang mit dem Naturschutz.

Den Gemeinden wird in diesem Zusammenhang eine bedeutende Rolle zugewiesen. Die Regierung fordert, dass sämtliche Kommunen sich bis 2021, wenn der Fünfjahres-Plan endet, sich einem Umweltsyndikat angeschlossen haben. Zurückhaltenden Gemeinden soll danach weniger Geld aus dem Staatstopf zukommen.