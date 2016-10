Ceta und TTIP im Mittelpunkt

21.00: Themen sind die Schiedsgerichte, die veschiedenen Standards und der innerparteiliche Dialog

20.48: Es sind vor allen Dingen Gegner der beiden Abkommen, die sich zu Wort gemeldet haben.

20.40: Weitere Redner folgen.

20.32: Nando Pasqualoni stellt fest, dass das Ceta-Abkommen ein Text für Juristen und Fachleute ist und erinnerte daran, dass die Arche Noah von einem Amateur gebaut wurde und Fachleute die Titanic gebaut hätten. Er lehnt den Text ab.

20:27: Wennmacher stellt fest, dass es bei Ceta auch um die Frage geht, wie sich die LSAP positioniere. Ob auf Seiten der Gewerkschaften, der Zivilgesellschaft und anderen oder auf Seiten der Arbeitnehmervereinigungen und der multinationalen Gesellschaften und deren liberale Marktpolitik.

20.21 :Nico Wennmacher geht auf die Ausfürungen von Jean Asselborn ein. Er und einige Kollegen hätten mit hrem Brief im Juli eine Diskussion innerhalb der LSAP über Ceta und TTIP anstossen wollen. Diese habe nicht stattgefunden.

20.13: Die Debatte zur ersten Resolution beginnt. Es liegen jetzt 11 Wortmeldungen vor. Jedem Redner stehen fünf Minuten zur Verfügung.

An dem Kongress nehmen 211 Delegierte teil.

20.03: Parteipräsident Claude Haagen stellt die erste Resolution des Abends vor. Es liegen 10 Wortmeldungen vor.

Haagen fragte sich, mit welchem Recht sich einige der LSAP-Mitglieder als Linkssozialisten bezeichnen würden und andere eben nicht als solche sehen würden. Es gebe keine Abteilung Linkssozialisten in der Partei. Alle seien gleich. (Applaus)

Kritik sei gut, doch in der Partei mitarbeiten sei besser.

19.56 : Asselborn beendet seine Rede unter Applaus. Es sei ausgeschlossen, dass US-Firman via Kanada Zugang zum EU-Markt hätten, wenn sie nicht substantiell seien. Briefkastenfirmen seien ausgeschlossen.

Kanada habe einer gemeinsamen Erklärung zugestimmt, in dem all diese Punkte noch einmal angeführt werden. Der Text werde am 15.Oktober vorliegen und würde an die Abgeordnetenkammer weitergereicht.

Bei Ceta habe er ein gutes Gefühl, hatte er vorher angeführt.

19.38: Laut Asselborn steht Kanada Europa sozialpolitisch in Nichts nach. Die Kritik an den bislang üblichen Privatschiedsgerichten in Streitfällen teile er zu 100% mit allen, ob Gewerkschaften oder anderen. Im Ceta-Abommen würde darum festgehalten, dass die Gerichtsbarkeit Berufsrichtern unterliege, die Dokumente werden öffentlich zugängig sein. Es sei eine revolutionäre Wende in diesem Bereich.

19.36: Der Luxemburger Außenminister stellt klar, dass gemäß Vorsorgeprinzip wie es im Lissabonner Vertrag festgehalten ist, kein Hormonfleisch und auch keine genmanipulierten Produkte auf den europäischen Markt gelangen werden.

19.31 Asselborn erinnert daran, dass Luxemburg jährlich Waren im Wert von 47 Milliarden Euro exportiert. 100.000 Arbeitsplätze in Luxemburg hängen vom freien Handel ab. Beim Ceta-Abkommen bestehe keine Gefahr einer Liberalisierung der öffentlichen Dienstleistungen.

19.25: Nachdem er festgestellt hat, dass das Ceta-Abkommen es nicht wert sei, dass dafür die Partei geschwächt werde, geht Asselborn auf das Abkommen ein. Es würde die Menschen nicht ohne Schutz lassen, kein Sozialdumping betreiben und auch den Verbraucherschutz respektieren. Das europäische Gesellschaftsmodell würde nicht zur Diskussion stehen.

19.17: Außenminister Jean Asselborn beginnt mit den Erläuterungen zu TTIP und Ceta. Sichtlich bewegt erinnert er daran, dass er seit 1972 in der LSAP sei. Es sei unfair, vor dem Kongress zu behaupten, dass es auf dem Kongress zwei Arten von Sozialisten gebe. Dies hatte der dem linken Flügel zugehörige Nico Wennmacher am Vormittag gesagt.

19.10. Generalsekretär Yves Cruchten eröffnet den Kongress.

Bereits im Vorfeld des Kongresses im Centre Barblé wurde viel darüber spekuliert, wie dieser ablaufen werde. Der linke Flügel der Partei ist nämlich strikt sowohl gegen das Handelsabkommen TTIP zwischen der Europäischen Union und der USA als auch gegen das Handelsabkommen CETA zwischen der EU und Kanada.

Sie wollen daher verhindern, dass Luxemburg sich offiziell für das CETA Abkommen ausspricht, das noch in diesem Monat unterzeichnet werden soll. Ihr wichtigstes Argument: CETA ist im Prinzip der kleine Bruder von TTIP. Selbst wenn TTIP scheitern sollte, hätten alle großen US-Firmen mit ihren Filialen und Vertretungen in Kanada dennoch Zugang zum europäischen Markt.

Ihre Befürchtungen: Beide Abkommen riskieren schwer errungene, europäische Lebensmittel- und Umweltnormen und soziale und arbeitsrechtliche Standards zu verwässern und hätten auch negative Auswirkungen auf den Bereich der öffentlichen Dienstleistungen. Zudem sind sie gegen die so genannten internationalen Schiedsgerichte, die in Streitfällen entscheiden sollen. Diese stünden außerhalb der nationalen Gerichtsbarkeiten. Und sie kritisieren die ganze Geheimnistuerei um die Verhandlungen.

Die LSAP-Parteileitung, allen voran Vize-Premier und Wirtschaftsminister Etienne Schneider und vor allen Dingen Außenminister Jean Asselborn ihrerseits sehen wohl auch Probleme bei den TTIP-Verhandlungen. Allerdings vertreten sie den Standpunkt, dass beim CETA-Abkommen mit Kanada, die Befürchtungen der Gegner berücksichtigt worden seien. Auch die Gerichtsbarkeit sei zufriedenstellend geregelt. Daher plädieren sie für das CETA-Abkommen.

Auf die Diskussionen auf dem heutigen Kongress darf man gespannt sein.