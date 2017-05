Wie die Polizei dem Tageblatt gegenüber bestätigte, wurden am 23. April 20 Endoskopie-Geräte gestohlen. Zwischen 20 und 23 Uhr verschafften sich ungebetene Gäste Zutritt zu den Untersuchungsräumen des "Centre hospitalier de Luxembourg" (CHL) und ließen die Geräte, die zum Beispiel bei Darm - oder Maguntersuchungen zum Einsatz kommen, samt Zubehör mitgehen. Der Schaden soll sich auf ungefähr 600.000 Euro belaufen.

Der Alarm wurde durch das Personal ausgelöst. Unbestätigten Informationen zufolge sollen die Türen zu den einzelnen Untersuchungsräumen fachmännisch aufgebrochen worden sein.

Auf die Frage, was denn jemand mit solchen medizinischen, hochtechnisierten Geräten anfangen wird, erhielten wir von einem Fachmann die Antwort, dass es einen Schwarzmarkt für solche Geräte gibt. Zum Teil würden sie sogar über Internet zum Kauf angeboten werden. Erst vor wenigen Wochen soll es ähnliche Diebstähle in einem belgischen und auch in einem französischen Krankenhaus in Vesoul gegeben haben. Im Fall des CHL ermittelt die Luxemburger Polizei nun in verschiedene Richtungen.