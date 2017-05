Am Mittwochmorgen stand in Erpeldingen ein Strohballen in Flammen und lag unweit eines Gebäudes. Die Flammen riskierten auf das Gebäude überzugehen.

Die Feuerwehr hatte den Brand allerdings innerhalb kürzester Zeit unter Kontrolle.

Eine Selbstentzündung kann ausgeschlossen werden indem der Ballen bereits seit drei Wochen dort lag.

Zweckdienliche Hinweise zu dem Vorfall, der sich zwischen 04.20 Uhr und 05.08 Uhr ereignet hat, sollen bei der Notrufzentrale unter der Nummer 113 gemeldet werden.