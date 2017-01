In Rom werden Schulen und Museen evakuiert

Auch der U-Bahn-Betrieb in der italienischen Hauptstadt wurde am Mittwochmorgen aus Sicherheitsgründen unterbrochen, das Außenministerium wurde evakuiert. Drei Erdbeben erschütterten in kurzer Abfolge Mittelitalien.

Das Erdbebenzentrum EMSC gab ihre Stärke mit 5,3, 5,7 und 5,5 an. Die Erschütterungen waren bis Rom zu spüren. Zunächst lagen keine Berichte über Schäden vor.

Die Einwohner der Stadt Aquila liefen in Panik auf die Straße. Im August waren bei einem Beben der Stärke 6 in derselben Region fast 300 Menschen ums Leben gekommen, die meisten von ihnen in dem Sommer-Ferienort Amatrice.