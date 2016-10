Pause für Ronald McDonald: Die Fast-Food-Kette McDonald's zieht ihr Maskottchen wegen einer Clownhysterie in den USA für einige Zeit weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück. "McDonald's und seine Franchise-Restaurants sind sich der aktuellen Stimmung um Clown-Sichtungen bewusst", teilte Unternehmenssprecherin Terri Hickey auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. In Deutschland soll Ronald McDonald aber weiterhin auftreten.

Hintergrund ist eine Welle gruseliger Clowns, die seit mehreren Wochen in den USA für Unruhe sorgen. Videos im Internet zeigen die bunten Spaßmacher in bedrohlichen Posen: Sie tauchen überraschend an dunklen Orten auf, teils mit Baseballschlägern, greifen Passanten an und laufen Autos hinterher. Laut Polizei kam es bereits zu Festnahmen.