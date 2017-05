Mudam-Ausschreibung wirft Fragen auf

Am 8. Mai veröffentlichte das "Musée d'art moderne" (Mudam) eine offizielle Ausschreibung für den Direktionsposten. Allerdings stößt das in Künstlerkreisen auf Unverständnis.

Die Ausschreibung fällt genau in den Zeitraum der Biennale in Venedig. "Alles konzentriert sich darauf. Mögliche Kandidaten haben keine oder kaum Zeit, eine spezifische 'Bewerbung' einzureichen", heißt es hinter vorgehaltener Hand. Bereits am 26. Mai endet die Bewerbungsfrist.

Nicht das Kulturministerium, sondern die Unternehmensberater von Deloitte werden als Anschrift für eine Kandidatur angegeben.

War die Stellenausschreibung nur pro forma? In der Kunstszene in Luxemburg wird spekuliert, dass es bereits einen Kandidaten für den Direktionsposten gibt.

Seit Anfang des Jahres fehlt dem Mudam ein Direktor. Ende 2016 zog sich Enrico Lunghi nach der Affäre um einen umstrittenen RTL-Bericht aus der Direktion zurück. Laurent Loschetter aus dem Mudam-Verwaltungsrat führt derzeit die Geschicke des Kulturhauses.