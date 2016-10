Hollandes Offenheit irritiert

Selbst Parteifreunde übten Kritik an dem Sozialisten, der in Gesprächen mit zwei Journalisten unter anderem abfällig über die Justiz gesprochen und Zweifel an einer erneuten Präsidentschaftskandidatur genährt hatte.

Hollande selbst äußerte Bedauern darüber, Richtern und Staatsanwälten "Feigheit" unterstellt zu haben. Das Buch mit dem bezeichnenden Titel "Un président ne devrait pas dire ça..." (etwa: "Ein Präsident sollte so etwas nicht sagen...") ist diese Woche in Frankreich eingeschlagen wie eine Bombe. Es beruht auf dutzenden Gesprächen von zwei Journalisten der angesehenen Tageszeitung "Le Monde" mit dem Präsidenten.

Einen Sturm der Entrüstung bei Richtern und Staatsanwälten löste Hollande mit dem Satz aus, die Justiz sei eine "Institution der Feigheit". Premierminister Manuel Valls distanzierte sich deutlich von dieser Äußerung des Präsidenten.

Auf einer Kanada-Reise warnte der Sozialist vor den "Konsequenzen" solcher Aussagen und mahnte: "Diese Debatten, diese Diskussionen sind nicht gut für Politik und Demokratie." Am Freitag schrieb Hollande in einem offenen Brief an die wichtigsten Standesvertretungen der Justiz, er "bedaure zutiefst" seine Worte, von denen sich Richter und Staatsanwälte verletzt gefühlt hätten.

Seine Äußerungen spiegelten nicht seine "wahren Gedanken" und auch nicht sein Handeln als Präsident wider. Doch die Aussage zur Justiz ist bei weitem nicht die einzige in dem Buch, die für Wirbel sorgte. So wirft Hollande den Fußballern der französischen Nationalmannschaft fehlende "Hirnmuskeln" vor, spricht von einem "Problem" mit dem Islam und gibt an, mindestens vier gezielte Tötungen des französischen Auslandsgeheimdienstes genehmigt zu haben.

An einer anderen Stelle des Buches spricht der Staatschef über seine schlechten Chancen, bei einer erneuten Präsidentschaftskandidatur im Frühjahr 2017 zu gewinnen. "Es stimmt, dass es demütigend sein kann, als Amtsinhaber zu verlieren." Es sei aber auch demütigend zu sagen: "Ich kann nicht antreten."

Der sozialistische Parlamentspräsident Claude Bartolone brachte in der Tageszeitung "La Provence" seine "Verblüffung" darüber zum Ausdruck. "Eine Erklärung ist dringend notwendig, um zu verstehen, ob er wirklich Kandidat werden will." Er mahnte an den Parteifreund gerichtet: "Ein Präsident darf sich nicht so anvertrauen. Die Pflicht zu Schweigen gehört zu seinem Amt."

Sogar der Hollande-Vertraute Jean-Marie Le Guen, als Staatssekretär für die Beziehungen zwischen Regierung und Parlament verantwortlich, übte kaum verhohlene Kritik an der Neigung des Staatschefs zu offenherzigen Gesprächen mit Journalisten: Hollande müsse sich womöglich mehr direkt an die Bevölkerung wenden. "Journalisten sind nicht unbedingt immer die besten Vermittler."

Die Affäre ist ein halbes Jahr vor der Präsidentschaftswahl höchst unangenehm für Hollande, der unter schlechten Umfragewerten leidet. Der Sozialist will erst im Dezember erklären, ob er 2017 für eine Wiederwahl antritt. Ein Vertrauter von Premier Valls mahnte schon, es sei Zeit für "Plan B", also einen anderen sozialistischen Präsidentschaftskandidaten.

Für die konservative Opposition ist das Enthüllungsbuch ein gefundenes Fressen: Bei der ersten TV-Debatte der konservativen Präsidentschaftsanwärter warf Ex-Staatschef Nicolas Sarkozy Hollande vor, das Präsidentenamt "zu beschmutzen und zu zerstören".