15-Jähriger begeht Suizid wegen Nacktfoto

Am Montagabend nahm sich im flämischen Appelterre ein 15-jähriger Junge das Leben, indem er vor einen fahrenden Zug sprang. Offenbar war ein Nacktfoto des Jungen auf dem bei Jugendlichen sehr beliebten Foto-Messengerdienst Snapchat aufgetaucht, wie die Zeitung "Het Laatste Nieuws" berichtet.

Snapchat ist kostenlos und extrem beliebt. Kaum ein junger Mensch, der es nicht auf seinem Smartphone oder Pad installiert hat. Mit dem Dienst werden unter Freunden Fotos ausgetauscht, die nur eine bestimmte Anzahl von Sekunden sichtbar sind und sich dann selbst "zerstören". Es ist jedoch relativ einfach, bereits versendete Dateien wiederherzustellen.

Die Gruppe, in der das Foto geteilt wurde, sei kurz nach dem Bekanntwerden des Selbstmordes gelöscht worden. Wenig später sei aber eine neue Gruppe gegründet worden, in der anderen Jugendlichen gedroht wurde, sie seien die "nächsten", so die "Het Laatste Nieuws". Die Polizei ermittelt in dem Fall.