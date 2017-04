Schwerer Verkehrsunfall in Esch/Alzette

Es waren Szenen wie nach einem Bombenangriff. In der route de Luxembourg in Esch/Alzette verliert am Dienstag ein Autofahrer plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug. Wegen der hohen Geschwindigkeit prallt der Wagen gegen mehrere Fahrzeuge und streift mehrere Stützmauern von Vorgärten.

Der Wagen kommt seitlich zum Stehen. Durch die Wucht des Aufpralls werden beide Insassen in dem Fahrzeug schwer verletzt. Sie kommen nach der Erstversorgung vor Ort ins nächste Krankenhaus. Die Unfallursache ist noch unklar. Die Rettungskräfte sprechen von einem Schwächeanfall des Fahrers.

Das Unfallfahrzeug ist schrottreif. Der Sachschaden an weiteren Fahrzeugen sowie Gebäuden ist hoch.