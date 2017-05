Bis zu 1,4 Millionen Kinder akut mangelernährt

Wegen der schlimmen Dürre in Somalia werden in diesem Jahr Unicef zufolge rund 1,4 Millionen Kinder unter akuter Mangelernährung leiden. Dies seien 50 Prozent mehr als noch am Jahresanfang geschätzt, teilte das UN-Kinderhilfswerk am Dienstag mit. Bis zu 275.000 von ihnen werden demnach lebensbedrohlich mangelernährt sein.

"Die Kombination aus Dürre, Krankheit und Flucht ist tödlich für Kinder. Wir müssen viel mehr machen, und schneller handeln, um Leben zu retten", sagte der Unicef-Direktor in Somalia, Steven Lauwerier. Das Kinderhilfswerk habe in diesem Jahr bereits mehr als 56.000 lebensbedrohlich mangelernährte Kinder behandelt.

In dem Krisenland am Horn von Afrika sind nach UN-Angaben mehr als sechs Millionen Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen. Das entspricht etwa der Hälfte der Bevölkerung. Das Land steht den UN zufolge am Rande einer Hungersnot. Bei der letzten Hungersnot kamen in Somalia 2011 etwa 250.000 Menschen ums Leben. Der deutsche Außenminister Sigmar Gabriel sagte bei einem Besuch in Somalia am Montag zu, die Hilfen der deutschen Regierung zur Bekämpfung der Hungerkrise von 70 Millionen Euro zu verdoppeln.