Wespenschwarm fällt über Schülergruppe her

13 Kinder der Grundschule Serrig und ihre Lehrerin hatten am Mittwoch einen traditionellen Schul-Naturtag an einem Weiher abgehalten. Plötzlich griff ein Schwarm Wespen die Klasse an. Laut dem Förster vor Ort handelte es sich um Bodenwespen, die unter der Erde lebten. Sie fühlten sich wohl angegriffen und stachen gleich mehrfach zu.

Der alarmierte Rettungsdienst rückte mit mehreren Rettungswagen und Notärzten an. Die Kinder wurden vor Ort im Wald versorgt und betreut, neun von ihnen vorsorglich in umliegende Krankenhäuser gebracht, wie die Polizei auf Nachfrage bestätigte. Die verbliebenen Kinder wurden von ihren Eltern abgeholt.

Auch ein Rettungsflieger aus Luxemburg war vor Ort im Einsatz.