"Wie ein Frosch im heißen Wasser"

Viele Stars hatten sich bereits im Vorfeld für die Kandidatin der Demokraten ausgesprochen. Ein Überblick der Promi-Reaktionen auf Twitter:

Sängerin und Clinton-Unterstützerin Katy Perry (31) twitterte fleißig während der Debatte. Zu einem Foto von ihrem Arm mit Gänsehaut schrieb sie: "Hillary Clinton". Zur Performance von Trump meinte Perry: "Es ist als sehe man einem Frosch dabei zu, wie er im Wasser sitzt, das langsam zum Kochen gebracht wird."

This is like watching a frog sitting in water that is boiling slowly... #debates — KATY PERRY (@katyperry) 27. September 2016

Schauspielerin Rita Wilson (60), Ehefrau von Tom Hanks, schwärmte nach der Debatte von Clinton: "Toller Job heute. Intelligenz, Erfahrung, Dienst für unser Land."

Der für seine rüpelhaften Talkshows bekannte Moderator Jerry Springer (72) lud Trump scherzhaft in seine Sendung ein: "Hillary Clinton gehört ins Weiße Haus. Donald Trump gehört in meine Show."

Hillary Clinton belongs in the White House. Donald Trump belongs on my show. — Jerry Springer (@jerryspringer) 27. September 2016

Schauspielerin Lena Dunham (30) machte auch keinen Hehl daraus, wer sie bei der Debatte überzeugt hat: "Hillary Clinton hat uns zum millionsten Mal gezeigt, wie qualifiziert sie für diesen Job ist. Schlaft gut mit dem Wissen, dass eine außergewöhnliche Frau bereitsteht."

Hillary Clinton showed us, for the millionth time, just how qualified she is for this job. Sleep well knowing a remarkable woman is ready. — Lena Dunham (@lenadunham) 27. September 2016

Der Journalistin Maria Shriver (60), Ex-Frau von Republikaner Arnold Schwarzenegger, hat die besonnene Art der Demokratin imponiert: "Sie zeigt Ausdauer in dieser Debatte. Für mich sieht sie verdammt präsidial aus. Klug. Ruhig. Stilvoll."

She's showing stamina in this debate. She looks damn presidential to me. Smart. Calm. Classy. #debatenight — Maria Shriver (@mariashriver) 27. September 2016

Schauspielerin Jamie Lee Curtis (57) postete ein Schwarz-Weiß-Foto von ihr und Clinton und schrieb dazu: "Sie behauptete sich gegen seine faulen und rüpelhaften Lügen mit Ehrlichkeit, Besonnenheit und Beharrlichkeit."