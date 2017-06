Bettel, Gramegna und Bausch im Reich der Mitte

Drei von 15 Luxemburger Ministern treten eine weite Reise an. Ab Sonntag werden Premier Xavier Bettel, Finanzminister Pierre Gramegna sowie Nachhaltigkeits- und Infrastrukturminister François Bausch sich zu einem offiziellen Besuch in der Volksrepublik China aufhalten. Die Reise findet auf Einladung des chinesischen Premierministers Li Keqiang statt, wie die Regierung mitteilt.

Das Programm führt die Luxemburger Delegation zuerst nach Peking und dann nach Zhengzhou, Hauptstadt der Provinz Henan. Xavier Bettel wird in Peking von Chinas Premierminister Li Keqiang in der Großen Halle des Volkes in Peking empfangen. Zuvor wird sich Bettel mit Chinas Präsident Xi Jinping zu Unterredungen treffen.

Wie die Regierung mitteilt, werden die bilateralen Beziehungen im wirtschaftlichen, politischen, finanztechnischen und kulturellen Bereich im Mittelpunkt der Gespräche stehen. Auch ein Austausch zu den großen internationalen Themen soll stattfinden. Das Jahr 2017 ist für die luxemburgisch-chinesischen Beziehungen ein Jubiläumsjahr. Vor 45 Jahren wurden erste diplomatische Bande zwischen Luxemburg und China geknüpft.