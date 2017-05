Eiffelturm gegen Le Pen

Unter den laufenden Fernsehkameras mit einer Direktübertragung haben Aktivisten der Greenpeace-Organisation ein riesiges Transparent am Eiffelturm aufgehängt. Mit der Aufschrift "Liberté, Egalité, Fraternité" und unten links auf dem Transparent "#resist" will die Organisation gegen den Front National bei der Präsidentschaftswahl am kommenden Sonntag protestieren.

Die Aktion hat alle Sicherheitsbehörden in Paris alarmiert. Frankreich befindet sich im Ausnahmezustand. Der Eiffelturm gehört theoretisch zu den am besten geschützten nationalen Monumenten. Trotzdem gelang es Greenpeace, das Transparent und sechs Aktivisten auf die erste Plattform zu bringen.

Die Polizei hat zwischenzeitlich zwölf Greenpeace-Vertreter festgenommen. Der Polizeipräfekt hat alle zuständigen Behörden und Vertreter der privaten Betreibergesellschaft zu einer Dringlichkeitssitzung zusammengerufen, um das Sicherheitsloch festzustellen und es zu stopfen.