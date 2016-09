Auf Standortsuche für Flüchtlinge

In einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz äußerten sich Minister François Bausch und Staatssekretär Camille Gira zum Urteil über den Baustopp des Flüchtlingsheim in Steinfort.

Die Regierung wird gegen die Entscheidung des Gerichts in Appell gehen, vor allem wegen die Konsequenzen des Urteils auf sämtliche Bauvorgehen des Landes. "Wir gehen nicht in Appell wegen des Flüchtlingsheim sondern wegen den allgemeinen Konsequenzen," betont Gira.

Minister François Bausch erklärte die weiteren Schritte: " Die Regierungen geht, wenn die Möglichkeit besteht, auf den Vorschlag der Gemeinde ein, eine Inventur von anderen Infrastrukturen in der Kommune anzufertigen und dort Flüchtlinge unterzubringen. Es kommt aber durch das Urteil zu einer längeren Verzögerung beim Bau des Flüchtlingsheims."

In Steinfort soll ein Erstaufnahmezentrum für 300 Menschen enstehen. Seit mehr als einem Jahr wird an dem Projekt rumgefeilt. Die Steinforter Bürgerinitiative "Keen Containerduerf am Duerf" wehrt sich bislang mit Erfolg gegen den Bau der Einrichtung.