Flutwelle reißt zwei Kinder ins Meer

Ein Vater und seine vier und acht Jahre alten Töchter sind in der südfranzösischen Hafenstadt Marseille von einer Flutwelle ins Meer gerissen worden – das kleinere Mädchen überlebte das Unglück nicht, nach der älteren Schwester wurde noch gesucht. Wie die Hafenbehörden am Sonntag mitteilten, riss die Welle die drei am Samstag gegen 18.00 Uhr mit sich.

Der Vater konnte dank der raschen Reaktion von Fischern gerettet werden, und auch die Vierjährige wurde geborgen. Allerdings erlitt sie einen Herzstillstand und starb noch in der Nacht im Krankenhaus. Die Suche nach der vermissten Achtjährigen dauerte am Sonntag an.

Für weite Teile des Départements Bouches-du-Rhône galt am Samstagmorgen eine Sturmwarnung, doch wurde diese im Laufe des Tages wieder aufgehoben. Erst im Februar war ein 33-Jähriger beim Angeln an der Küste von Marseille ins Meer gerissen worden und ertrunken.