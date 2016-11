Schluss mit billigem Alkohol für Studenten

Weil sich die Eltern beschwert haben, stoppt eine Martelinger Tankstelle jetzt den Verkauf von billigem Alkohol. Das berichtet der belgische Sender RTBF in einer Reportage.

Der Beitrag beginnt mit Bildern aus einem Bus voller Studenten auf dem Weg in den Skiurlaub. Sie werden gezeigt, wie sie bei einem Zwischenstopp auf der Busfahrt in einer Tankstelle im luxemburgisch-belgischen Grenzort Martelingen Alkohol einkaufen.

Laut RTBF ist es eine Tradition seit zehn Jahren. "Wir sind hier in Martelange, das dafür bekannt ist, dass es hier sehr billigen Alkohol gibt", sagt einer der Reisenden vor laufender Kamera.

Der Tankstellenpächter, zu sehen ist eine Gulf-Station in dem Medienbericht, hat sich offenbar entschlossen, die Billigangebote zu beenden. Er habe die Briefe mit Beschwerden von aufgeregten, empörten Eltern satt, wird er zitiert.

Positive reagierte der Rektor der Universität Liége, Albert Corhay auf die Nachricht. Das Busunternehmen wird in ein paar Wochen bekannt geben, wo es in der Zukunft einen Zwischenstopp auf der Fahrt in die Berge macht und zu welchem Zweck, heißt es in dem Beitrag weiter.