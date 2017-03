Lawine tötet einen Snowboarder

Ein Snowboarder aus den Niederlanden wurde in Frankreich von einer Lawine begraben und konnte nur noch tot geborgen werden. Zwei weitere Niederländer bleiben vorerst verschwunden. Das Unglück ereignete sich am späten Dienstagnachmittag in der Savoie in Frankreich.

Da sie zu spät informiert wurden, konnten die Sicherheitskräfte erst nach Einbruch der Dunkelheit mit dem Bergungseinsatz beginnen. Die Suche nach den Vermissten läuft am Mittwochmorgen weiter. Wie Reuters die Gendarmerie aus dem Ort Valfréjus zitiert, seien die drei Niederländer abseits der Skipisten unterwegs gewesen, "um den 'couloir du Seuil' zu erkunden", ein Hang mit besonders hohem Lawinen-Risiko.

Bereits am Dienstagmorgen war im Ort Tignes in derselben Region eine Lawine mitten über Skipiste für Anfänger abgegangen. Verletzte gab es dabei keine.