Rosberg holt sich die Pole in Belgien

Nico Rosberg holt sich die Pole Position für den Großen Preis von Belgien. Der gebürtige Wiesbadener verwies am Samstag in der Qualifikation auf dem Kurs in Spa-Francorchamps in seinem Formel-1-Mercedes den Red-Bull-Piloten Max Verstappen auf den zweiten Platz. Es ist die 28. Karriere-Pole für Rosberg und die dritte nacheinander.

Auf Rang drei kam Kimi Räikkönen im Ferrari vor dessen Teamkollege Sebastian Vettel. Nico Hülkenberg wurde im Force India Siebter. WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton begnügte sich mit dem 21. Rang. Schon vor der Zeitausscheidung hatte festgestanden, dass er wegen neuer Antriebseinheiten im Mercedes aus der letzten Reihe starten muss.