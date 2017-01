"Solden" mit gemischten Gefühle

Die ersten Tage der Sonderpreise brachten viele Kunden in die Hauptstadt. Allgemein lief der Winterschlussverkauf zu Beginn gut, lautet das Fazit von Guill Kaempff vom hauptstädtischen Geschäftsverband. Insbesondere durch den Kollektivurlaub im Bauwesen war die Hauptstadt wieder gut erreichbar, erklärte Kaempff gegenüber dem Tageblatt. Die niedrigen Temperaturen in den letzten Tagen hielten die Kunden jedoch aus der Stadt fern. Die eisige Kälte war kein gutes Shoppingwetter, bedauerte Kaempff.

Aber auch trotz der etwas milderen Temperaturen am Sonntag hielt sich der Besucherandrang in den Geschäften in Grenzen. Die Geschäftsleute schlossen sich zum großen Teil der Meinung des Chefs des Geschäftsverbands an. Der Gesichtsausdruck der Geschäftsleute und des Personals sprach dann auch Bände: Von guten Umsätzen konnte nicht die Rede sein.

Bei der Kundschaft waren die Eindrücke und Meinungen ebenfalls gemischt. Ein Teil der Kundschaft ging zufrieden nach Hause, andere wiederum waren mit den Preisnachlässen von 10 oder 20 Prozent nicht zufrieden. Sie versuchten kurz vor Ende des Winterschlussverkaufs noch mehr herauszuholen.

Einige Kunden drückten ihren Unmut über geschlossene Geschäfte aus, vor allem da manch einer eine längere Anfahrt hinter sich gebracht hatte, um dann vor geschlossenen Türen zu stehen. Diese Personen verlegten die Einkaufstour kurzerhand in die umliegenden Einkaufszentren.

Gründe für den geringen Besucherandrang sahen die Geschäftsinhaber hauptsächlich in der Wetterlage, den Schulferien und den verkaufsoffenen Sonntagen in den umliegenden Einkaufszentren in Bartringen und Kirchberg. Aber es sei ja erst der Anfang, meinte eine Verkäuferin. In den kommenden Wochen werden sicherlich noch viele Kunden von den Preisnachlässen profitieren. Es sei noch zu früh, um eine Bilanz zu ziehen. Der Winterschlussverkauf endet dieses Jahr am 28. Januar.