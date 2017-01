Müllmänner hören Schreie aus Arbeitsmaschine

Um 06:50 Uhr in der avenue de la liberté wird eine Müllmannschaft plötzlich durch laute Schreie aus der Routine gerissen. Die Männer waren gerade dabei Papierabfall in ihre Maschine zu laden. Sie stoppen die Pressehydraulik in der Müllabfuhr.

In dem Container finden die Männer einen jungen Mann. Nach der Erstversorgung vor Ort, kommt er mit schweren Verletzungen ins nächste Krankenhaus. Wie das Unfallopfer in die Maschine kam, ist noch völlig unklar.

Die Staatsanwaltschaft hat sich eingeschaltet. Die Ermittlungen laufen.