In welche Richtung soll’s denn gehen?

Die Schüler der 2e-Klassen des Athenäums konnten sich ein Bild verschiedener Berufe machen, dies anhand von Workshops, bei denen ihnen Spezialisten Rede und Antwort standen.

Ab 7. Januar an alter Adresse



Athenäum-Direktor Jos Salentiny unterstrich während seiner Abschlussrede, dass sein Lyzeum ab dem 7. Januar wieder an der alten Adresse zu finden sein wird. Dieses Gebäude wurde von Grund auf instand gesetzt und den heutigen Erfordernissen angepasst. In das Provisorium, in dem jetzt das Athenäum war, werden anschließend andere Schulen des Campus Geesseknäppchen zeitweilig einziehen, während deren Gebäude ebenfalls renoviert werden.

Die meisten Einschreibungen verzeichneten die medizinischen Berufe, gefolgt von den sozialen, dem Wirtschaftszweig, der Justiz, dem Ingenieur- und Architektenwesen und der Kommunikation.

Apropos Kommunikation: Hier gaben zwei Journalisten, Roger Infalt (Tageblatt und Präsident der Journalistenvereinigung ALJ) und Christiane Kleer (Radio 100,7), Anne Schroeder (Samsa Film) sowie die beiden für Öffentlichkeitsarbeit im hauptstädtischen Theater und den Rotondes zuständigen PR-Leute Manon Meier und Véronique Kesseler Einblicke in ihren Berufsalltag.

Im Anschluss an die Workshops konnten sich die Schüler an den unzähligen Informationsständen umschauen. Hier waren neben den bereits erwähnten Berufszweigen auch die ACEL („Association des cercles d’étudiants luxembourgeois“), das BBI (Brussels Business Institute), das UBI („United Business Institute“), das Campus Wiltz (Tourismus und Hotelmanagement), die Lunex aus Differdingen, die Zollverwaltung und die Armee vertreten.