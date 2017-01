Kelly Decker ist eine Runde weiter

Mit so viel Lob hatte die 17jährige Luxemburgerin ja dann doch nicht gerechnet. Die vier Juroren aus der 14. Staffel der Casting-Show lobten das Talent der taffen Sängerin. „Das war ein geniales Gefühl, von Dieter Bohlen solche Komplimente zu bekommen“, schwärmt Kelly Decker.

„Du hast so ein klare Stimme, man hört die gerne zu“ feierte HP Baxter Kellys Auftritt. „Du hast die Messlatte sehr hoch gelegt, großes Kompliment“ beschrieb Dieter Bohlen den Auftritt der Luxemburgerin. Mit dem Zettel in der Hand verließ sie die Studios in Köln.

Wie es nun weiter geht… das erfahren wir dann im Recall. Im Attilas in Ettelbrück feierte die 17jährige Sängerin ihren Fernsehauftritt bei DSDS mit über 50 Freunden und Fans. Auch ihre Musiker Kollegen vom Red Lion Entertainment Team oder auch ihrer Band CHAKAS ließen es sich nicht nehmen Kelly hoch leben zu lassen. In einem kleinen Konzert anlässlich ihrer Feier stellte sie nochmal unter Beweis, warum sie derzeit zu einem der Talente in Luxemburg zählt.

Uraufführung hatte auch das Video „Broken Love“ zu ihrer neuen Single zusammen mit Thierry Mersch. Thierry Mersch konnte leider nicht dabei sein wegen eines Krankenhaus Aufenthaltes. Ab dem 27. Januar gibt es dann die neue Single von Kelly Decker und Thierry Mersch in allen Download Shops.