Luxleaks geht im Dezember in die zweite Runde

Das Verfahren in zweiter Instanz beginnt am 12. Dezember, wie die Staatsanwaltschaft am Dienstag bekanntgab. Drei Verhandlungstage am 12., 19. und 21. Dezember wurden vorerst anberaumt. sollte das nicht reichen wird ab Januar weiterverhandelt.

Die beiden früheren Mitarbeiter der Unternehmensberatung PwC, Antoine Deltour und Raphaël Halet, wurden in erster Instanz zu zwölf beziehungsweise neun Monaten Haft auf Bewährung sowie Geldstrafen von 1.500 und 1.100 Euro verurteilt.

Der mitangeklagte Journalist Édouard Perrin, der über die Konzerndeals berichtet hatte, wurde vom Vorwurf der Anstiftung zum Diebstahl freigesprochen. Neben zwei der drei Angeklagten hatte auch die Staatsanwaltschaft Berufung gegen das Urteil des Bezirksgerichts Luxemburg von Ende Juni eingelegt.

Die Enthüllungen führten letztendlich zu strengeren Regeln für die Offenlegung bestehender Steuervereinbarungen.