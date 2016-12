Saudi-Arabien startet Spendenkampagne

Saudi-Arabien hat eine Spendenkampagne für syrische Bürgerkriegsflüchtlinge aus Aleppo gestartet. Die saudiarabische Staatsführung stellte für den Spendenfonds umgerechnet 35 Millionen Euro bereit, wie die amtliche Nachrichtenagentur SPA meldete. Das Königreich werde Lebensmittel und Medikamente liefern und ein Lager aufbauen, in dem Verletzte behandelt werden können, hieß es in einer am Montagabend verbreiteten Erklärung des Königshauses.

Die Schlacht um Aleppo dauert seit rund viereinhalb Jahren. In den vergangenen Wochen waren zehntausende Zivilisten und Kämpfer aus dem lange von Rebellen gehaltenen Ostteil Aleppos in Sicherheit gebracht worden. Die syrische Armee hatte Ost-Aleppo in der vergangenen Woche nach jahrelangen Kämpfen und Belagerung vollständig eingenommen. Saudi-Arabien gehört zu den wichtigsten Unterstützern der Rebellion gegen die syrische Führung unter Präsident Baschar al-Assad.