20 ans, ça se fête!

Die französischsprachige Wochenzeitung aus dem Hause Editpress machte ihre Jubiläumsnummer an diesem Donnerstag auf mit einer exklusiven Umfrage zum Thema Spache. Titel: "Je t’aime, moi non plus. Les Luxembourgeois et leurs langues: entre le luxembourgeois du cœur et le français de la raison."

Die Ausgabe ist am Kiosk natürlich erhältlich. Zur Internetseite geht es hier