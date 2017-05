"Englisch verliert in Europa an Bedeutung"

"Ich werde mich in Französisch äußern, weil Englisch langsam aber sicher an Bedeutung verliert in Europa. Und außerdem haben die Franzosen am nächsten Sonntag Wahlen und ich möchte, dass sie verstehen, was ich über Europa und Völker sage."

Das sagte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker am Freitag zu Beginn seiner Rede am European University Institute im italienischen Florenz.

Dort war ebenfalls Michel Barnier, Brexit-Unterhändler der EU, anwesend. "Ich werde auf Englisch sprechen. Natürlich will ich auch von denen verstanden werden, die Französisch sprechen - besonders zwei Tage vor der kritischen Wahl in meinem Land. Aber es ist mir genauso wichtig, von den Briten verstanden zu werden."