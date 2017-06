Sturm drückt "Citabel"-Dach ein

Das Sportgeschäft Citabel in Leudelingen wurde am Freitag von einer schweren Sturmböe erfasst. Dabei wurde das Dach in voller Ausdehnung eingedrückt. Der Regen soll sich in einer Menge von 60 Liter pro Quadratmeter über Leudelingen ergossen haben.

Glück im Unglück: Niemand wurde verletzt. Im Geschäft waren keine Kunden, heißt es von den Rettungskräften vor Ort. Der Sachschaden ist hoch.

Um 13.00 Uhr scheint in Leudelingen wieder die Sonne, der Sturm ist weiter gezogen. Die Schäden werden jetzt immer ersichtlicher. Im Vorraum des Sportartikelgeschäftes herrscht großes Durcheinander. Sportgeräte sind umgestürzt. Kleiderpuppen wurden umgeworfen.

Der Parkplatz vor dem Eingang ist mit kleinen Trümmerteilen, Styropor, Sportriegeln und anderen Verkaufsartikeln übersät.

Es ist eine rabiate Abkühlung nach den sommerlichen Temperaturen der vergangenen Tage. Am Freitag zur Mittagszeit ziehen schwere Hitzegewitter vor allem über den Süden Luxemburgs.

Auf den Autobahnen im Süden des Landes wurde die Höchstgeschwindigkeit auf 70 km/h heruntergesetzt.