Sorgenkind Kokain

Der nationale Drogenkoordinator Alain Origer stellte am Mittwoch die erste repräsentative Umfrage vor, die die Konsumgewohnheiten der Luxemburger zeigen soll. Hieraus geht hervor, dass Cannabis bei weiten die häufigste Droge ist Luxemburg ist. 23,3 Prozent der Befragte im Alter zwischen 15 und 64 Jahren haben wenigstens einmal in ihrem Leben Cannabis konsumiert.

Cannabis in der Medizin

Seit einem Jahr beschäftigt sich das Gesundheitsministerium mit dem Thema medizinischer Cannabis. "In Deutschland gibt es seit längerer Zeit eine legale Basis dafür. Es besteht aber keineswegs eine Verbindung zwischen dem Medikament und der Cannabispflanze, die als Droge geraucht wird", erklärt Gesundheitsministerin Lydia Mutsch.



In Deutschland sei der medizinische Cannabis zudem verschreibungspflichtig. Laut der Gesundheitsministerin will man nun abwarten wie erste Studien ausfallen, und wie sich das Verhalten auf der medizinischen Basis verändert. "Erst dann werden wir über die Legalisierung von medizinischem Cannabis diskutieren. Das deutsche Model klingt interessant", so die Ministerin weiter. Sie betont, dass dafür hierzulande eine andere gesetzliche Grundlage geschaffen werden muss, die den Gebrauch von dieser Substanz erlaubt.

Aus der Umfrage geht ebenfalls hervor, dass doppelt so viele Männer die Drogen genommen haben als Frauen. Bei Kokain liegt bei 2,5 Prozent. Etwas mehr als 2 Prozent der Befragten haben mindestens einmal in ihrem Leben psychosomatische Pilze eingenommen. Beim Konsumdurchschnittsalter gibt es ebenfalls Unterschiede bei den einzelnen Substanzen. Beim Cannabis sind es zum Beispiel etwas mehr als 18 Jahre.

Beim Ecstasy ist der Durchschnittskonsument 21 Jahre alt. Aus der Umfrage ist ebenfalls herauszulesen dass die meisten erst später im Leben zum Kokain greifen. Hier liegt der Altersdurchschnitt bei 24 Jahren. Beim Kokain liegt diese Zahl etwas höher.

Aus europäischen Studien geht hervor, dass die Legalisierung der Drogen keineswegs im Verhältnis mit der Anzahl der Konsumenten steht. In Frankreich beispielsweise ist der Drogenkonsum illegal und trotzdem stehen unsere Nachbarn fast überall auf Platz 1.

In Portugal, wo Cannabis legalisiert wurde, liegt der Konsum der Drogen deutlich unter dem EU-Durchschnitt, der bei 4,9 Prozent liegt. Auch wenn in Luxemburg sowohl der Cannabis- als auch Kokainkonsum leicht zurückgeht, warnt das Gesundheitsministerium natürlich vor diesen Drogen.

Die Zahl der Todesfälle durch eine Überdosis ist laut Origer in den letzten Jahren zurückgegangen. Als Grund nennt er die Hilfsprogramme hierzulande.

"2016 wurden insgesamt fünf Todesfälle gezählt", Origer spricht dabei von einem historischen Rekord nach unten. Die Nachfrage für Hilfsprogramme ist hingegen in den letzten Jahren gestiegen. Zur Zeit werden insgesamt 1.200 Konsumenten medizinisch und psychologisch begleitet.

"„Eine negative Entwicklung sehen wir bei den Infektionen im Drogenmilieu. Wir versuchen so viele saubere Spritzen wie möglich an die Konsumenten zu bringen, um die Infektionsgefahr so gering wie möglich zu halten“, erklärt Gesundheitsministerin Lydia Mutsch. So wurden beispielsweise im Jahr 2013 mehr als 189.000 Spritzen verteilt. 2015 waren es 360.000.

Seit fünf Jahren stellen die Verantwortlichen des Gesundheitsministeriums fest, dass Kokain in Luxemburg immer beliebter wird. Der gesamte Drogenkonsum aber leicht rückläufig ist. Abschließend betonte Lydie Mutsch, dass in Esch/Alzette in den kommenden Monaten eine Fixerstube geschaffen wird. Ein genauer Zeitplan steht aber noch nicht fest.