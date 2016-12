Schnee zu Neujahr

Eine Kaltfront ziehe von Norden heran und werde sich voraussichtlich am kommenden Sonntagabend über Luxemburg befinden, bestätigte ein Mitarbeiter des staatlichen Wetterdienstes MeteoLux auf Nachfrage des Tageblatt.

In der Nacht vom 1. auf den 2. Januar könnten 2 bis 4 Zentimeter Schnee fallen. Da man mit Temperaturen von um die 0 Grad rechne, sei es gut möglich, dass der Schnee einige Zeit liegen bleibt, erklärte der Meteorologe. Die Voraussagen für den Rest der kommenden Woche seien aber noch relativ unsicher.

In den drei verbleibenden Tagen des Jahres 2016 soll es noch weitestgehend trocken bleiben. Für Donnerstag und Freitag wird Sonnenschein vorausgesagt. Die Temperaturen liegen tagsüber bei 2 bis 5 Gard, nachts kann es auf bis zu minus 5 Grad abkühlen.

Am Samstag und Sonntag sollen dann vermehrt Wolken aufziehen. Bis Sonntagabend dürfte es aber weitestgehend trocken bleiben. Lediglich ein paar Tropfen könnten aus dem Nebel heraus entstehen, aber mit viel Niederschlag sei bis in die Nacht zum Montag nicht zu rechnen. Die Temperaturen bleiben bis zum Sonntag unverändert. In der Nacht zum Montag könnte es dann aber noch etwas kälter werden.