Alkoholisiert und mit Blaulicht unterwegs

In Ettelbrück raste ein Autofahrer mit 73 km/h durch eine Geschwindigkeitskontrolle, obwohl dort nur 50km/h erlaubt sind. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer zu tief ins Glas geschaut hatte. Sein Führerschein wurde eingezogen.

In Belvaux wurde ein Autofahrer ebenfalls wegen überhöhter Geschwindigkeit gestoppt. Er war mit 72 km/h unterwegs, obwohl nur 50 km/h erlaubt sind. Auch er stand unter starkem Alkoholeinfluss. Der Führerschein war somit weg.

In Heisdorf wurde ein Autofahrer mit 68 km/h bei erlaubten 50 km/h angehalten. Der Alkoholtest fiel positiv aus. Auch hier war der Lappen weg.

In Dudelange kreuzte eine Polizeistreife in der route de Zouftgen einen Wagen, der mit eingeschaltetem Blaulicht in der Windschutzscheibe in Richtung Kräizbierg raste. Die Beamten stoppten den Fahrer kurz darauf. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrer unter zu hohem Alkoholeinfluss stand. Der Führerschein sowie das Blaulicht wurden von den Beamten beschlagnahmt.

In Nörtzingen hatte ein Autofahrer in der route de Kayl einen Unfall. Mehrere Zeugen kamen dem Fahrer zu Hilfe. Ein anwesender Arzt kümmerte sich bis zum Eintreffen eines Krankenwagens um den Fahrer. Auch hier verlief der Alkoholtest positiv, der Führerschein wurde eingezogen.

In Oberdonven krachte ein Autofahrer in der rue de la Moselle in einen Briefkasten und beging daraufhin Fahrerflucht. Er konnte jedoch wenig später ermittelt werden. Der Fahrer stand unter Alkoholeinfluss und somit wurde auch sein Führerschein eingezogen.