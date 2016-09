Vom Baden wird weiterhin abgeraten

Vom Baden im Stausee wird weiterhin abgeraten. Außerdem sollen Hunde und andere Haustiere das Wasser nicht trinken, und es sollen keine Fische aus dem See verzehrt werden.

Am 30. August hatte das Ministerium diese Warnung erstmals herausgegeben. Seidem haben Untersuchungen vom Forschungszentrum "Luxembourg Institute of Science and Technology" ergeben, dass mindestens drei der im "Lac de la Haute-Sûre" entdeckten Algenarten Giftstoffe produzieren, die gesundheitsschädlich sind.

Wer die Warnung des Wasserwirtschaftsamts übersehen hatte und trotzdem im Stausee gebadet hat, sollte einen Arzt aufsuchen, falls ihm übel geworden ist.